В России в первом квартале 2023 года упала добыча газа

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В первом квартале текущего года добыча газа в России снизилась на 10%, до 180 миллиардов кубометров, сообщает "Коммерсант".

Издание отмечает, что в марте добыча упала также на 10%, до 61 миллиарда кубометров. Основной объем снижения добычи приходится на "Газпром". В первом квартале компания "Газпром нефть" сократила добычу на 18%, до 8,6 миллиарда кубометров, а в марте – на 22%, до 2,3 миллиарда кубометров.

При этом добыча крупнейших независимых производителей растет. Так, НОВАТЭК за три месяца 2023 года добыл 20 миллиардов кубометров, что примерно на 1 процент больше, чем год назад. В марте добыча компании выросла сразу на 6%, до 7 миллиардов кубометров.

"Роснефть" за первый квартал нарастила добычу газа более чем на 70%, до 19,7 миллиарда кубометров. В марте производство газа компании выросло на 65%, до 6,7 миллиарда кубометров.

Аналитики считают, что эта тенденция будет сохраняться на протяжении всего года за счет увеличения мощности уже запущенных проектов.

Ранее поступила информация, согласно которой российская сторона до конца 2023 года продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день от средней добычи февраля. Помимо этого, о сокращении добычи этого ресурса до конца текущего года объявили несколько стран ОПЕК+ – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Алжир и Казахстан.

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