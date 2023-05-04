Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:13

Экономика

Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс баррелей в сутки

Фото: 123RF/alexyz3d

Россия добровольно сократит объем добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателем февраля 2023 года, заявил зампред правительства РФ Александр Новак.

"Целевой уровень добровольного сокращения добычи составляет 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня до конца 2023 года", – цитирует его ТАСС.

Новак пояснил, что мониторинг добычи сырья будет осуществляться с учетом данных из независимых источников.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2023 года в России на 10% снизилась добыча газа. Основной объем снижения добычи приходится на "Газпром". В первом квартале компания "Газпром нефть" сократила добычу на 18%, до 8,6 миллиарда кубометров, а в марте – на 22%, до 2,3 миллиарда кубометров.

Нефть марки Brent резко потеряла в цене

Читайте также

экономика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика