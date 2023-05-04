Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс баррелей в сутки

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Россия добровольно сократит объем добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателем февраля 2023 года, заявил зампред правительства РФ Александр Новак.

"Целевой уровень добровольного сокращения добычи составляет 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня до конца 2023 года", – цитирует его ТАСС.

Новак пояснил, что мониторинг добычи сырья будет осуществляться с учетом данных из независимых источников.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2023 года в России на 10% снизилась добыча газа. Основной объем снижения добычи приходится на "Газпром". В первом квартале компания "Газпром нефть" сократила добычу на 18%, до 8,6 миллиарда кубометров, а в марте – на 22%, до 2,3 миллиарда кубометров.



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