Цена на нефть Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель

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Стоимость эталонной марки нефти Brent, которую добывают в Северном море, опустилась ниже 74 долларов за баррель. Крайний раз подобный показатель фиксировали 24 марта, свидетельствуют данные торгов.

Стало известно, что мировые цены на нефть упали более чем на 2%. Помимо Brent, ослабление показала марка WTI – она опустилась ниже 70 долларов впервые с 27 марта.

На 11:36 по московскому времени цена июльских фьючерсов на нефть Brent упала на 2,31%, до 73,56 доллара за баррель. В свою очередь, июньские фьючерсы на WTI подешевели на 2,39%, до 69,97 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что Москва до конца этого года продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля.

Кроме того, о сокращении добычи этого ресурса до конца 2023-го заявили несколько государств ОПЕК+ – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Алжир и Казахстан.

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