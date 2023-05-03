Эксперт оценил падение цены на нефть марки Brent

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил падение цены на нефть марки Brent до 74 долларов за баррель.

По его словам, на показатель цены влияют некие опасения, что экономика Запада может скатиться в рецессию. Он считает, что все этого боятся, поэтому и избавляются от фьючерсов на нефть уже сейчас, пока цены еще высокие. Однако из-за их действий цены не снижаются, падает лишь стоимость фьючерса на нефтяном рынке, подчеркнул Юшков.

Вместе с этим он добавил, что это случилось на фоне того, что в конце марта Федеральная резервная система США увеличила процентную ставку.

"Это приводит к тому, что постепенно денежная масса сжимается в экономике, кредиты становятся дорогими, их никто не берет, и в том числе меньше денег попадает на биржу, а значит, любые биржевые товары трейдеры меньше покупают, и в том числе падает спрос на нефтяные фьючерсы, от этого цена и снижается", – цитирует Юшкова RT.

Кроме того, на рынок также повлияло решение стран ОПЕК+ сокращать добычу нефти. Эксперт заявил, что такие действия уберут 1 660 000 баррелей в сутки с мирового рынка, но пока что на действующий баланс спроса и предложения это не влияет.

О том, что цена эталонной марки нефти Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель, стало известно в среду, 3 мая. Последний раз такой показатель был 24 марта. Кроме того, мировые цены на нефть рухнули более чем на 2%.

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