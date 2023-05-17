Цена на бензин Аи-95 в России второй раз за два дня обновила исторический максимум

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Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй раз за два дня обновила рекорд 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно актуальным на 17 мая показателям, цена за тонну бензина указанной марки выросла на 1,32% и составила 61 409 рублей. Днем ранее, 16 мая, стоимость топлива поднялась до 60 608 рублей.

Вместе с тем в цене вырос и бензин марки Аи-92. Согласно данным торгов, стоимость за тонну сырья теперь составляет 52 990 рублей против 52 282 рублей днем ранее.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене до 29 355 рублей (+1,69%), мазут – до 14 128 рублей (3,2%). При этом авиакеросин, ранее оставшийся на торгах по прежней цене, 17 мая подорожал до 65 444 рублей (+0,8%).

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее объяснил рост стоимости бензина Аи-95 повышенным сезонным спросом и ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Эксперт не исключил, что сумма может продолжать увеличиваться, однако биржевая цена этого года, по его словам, отличается от реальной цены 2021-го.

