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01:15

Общество

Пограничники начали аннулировать визы финнам, ездящим в РФ за дешевым бензином – СМИ

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Некоторые граждане Финляндии пожаловались на то, что пограничники аннулируют их визы на въезде в РФ и возвращают их обратно. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

По информации издания, финны пересекают границу, чтобы заправить в России машину и купить продукты. Вместе с тем многие из таких "путешественников" являются обладателями деловых виз, а не туристических. Однако посещение АЗС или магазина не является командировкой.

Отмечается, что чаще всего визы аннулируются на пропускном пункте Ваалимаа. Тем не менее, пишет газета, у обладателей двойного гражданства особых проблем при въезде в РФ не возникает.

В феврале этого года Эстония запретила водителям ввозить на территорию страны канистры с бензином из России.

Подобное решение было связано со вступившими с 5 февраля в силу топливными санкциями западных стран на российские нефтепродукты.

Представитель налогово-таможенного департамента балтийской республики Пирет Тинкус заявила, что топливо, которое используется для механических транспортных средств, также включено в список запрещенных товаров.

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