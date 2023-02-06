Эстония запретит водителям ввозить в страну канистры с российским бензином с 6 февраля

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Эстония с 6 февраля запретит водителям ввозить на территорию страны канистры с бензином из России. Об этом сообщается на сайте налогово-таможенного департамента балтийской республики.

Как отмечается в сообщении департамента, переходный период санкции, введенных Евросоюзом в отношении нефтепродуктов из РФ, завершается 5 февраля, а их закупка и ввоз в ЕС будут запрещены с понедельника, 6 февраля.

Представитель департамента Пирет Тинкус заявила, что топливо, которое используется для механических транспортных средств, также подпадает под список запрещенных товаров. Согласно законодательству, житель ЕС может купить топливо в России, если это нужно для завершения поездки и возвращения на территорию Евросоюза.

Таким образом, водитель имеет право ввозить в ЕС только то топливо, которое находится в стандартном топливном баке автомобиля и предназначено для использования в нем же.

С 5 февраля вступили в силу топливные санкции западных стран на российские нефтепродукты. ЕС запретил импорт нефтепродуктов из России, одновременно с этим страны Евросоюза и G7 установили на них потолки цен: на уровне в 100 долларов за баррель для продукции, которая торгуется с премией к нефти, и на уровне 45 долларов за баррель для нефтепродуктов, продающихся с дисконтом к сырью.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против российской атомной отрасли. Ограничительные меры коснулись 200 компаний и предприятий. В частности, под санкции подпали "Росатом" и его дочерние компании.

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