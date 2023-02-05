В Венгрии заявили об угрозе дефицита дизеля в ЕС из-за санкций на нефтепродукты из РФ

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В Минэнерго Венгрии сообщили, что после вступления 5 февраля в силу санкций на российские нефтепродукты Европу могут ожидать дефицит дизеля и рост цен на нефтепродукты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерское министерство.

В ведомстве подчеркнули, что российские источники обеспечивают половину потребности Евросоюза в дизеле. Из-за ограничений европейским странам приходится закупать нефть из дальних регионов, в том числе импортируя ее из Китая, Индии и с Ближнего Востока, добавили в министерстве.

В Минэнерго напомнили, что венгерское правительство выступило категорически против расширения санкций на нефтепродукты из России, так как большая часть нефти поступает в страну из РФ по нефтепроводу "Дружба".

С 5 февраля вступают в силу топливные санкции западных стран на российские нефтепродукты. ЕС запрещает импорт нефтепродуктов из России и одновременно с этим страны Евросоюза и G7 устанавливают на них потолок цен.

До этого страны G7 и Австралия согласовали два потолка цен на российские нефтепродукты: на уровне в 100 долларов за баррель для продукции, которая торгуется с премией к нефти, и на уровне 45 долларов за баррель для нефтепродуктов, продающихся с дисконтом к сырью.

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