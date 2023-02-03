В Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на российские нефтепродукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кремль негативно относится к европейскому эмбарго на импорт нефтепродуктов из России, Москва принимает меры по нейтрализации связанных с ним рисков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Негативно, мы уже говорили об этом... Но мы естественно, принимаем меры с тем, чтобы захеджировать наши интересы от тех рисков, которые в этой связи возникают", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, введение Евросоюзом эмбарго повлечет дальнейшую дестабилизацию обстановки на мировых энергетических рынках.

Евросоюз, страны G7 и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель с 5 декабря 2022 года. Кроме того, запрещается и страхование топлива из РФ по цене более 60 долларов и минимум на 5% ниже рыночной стоимости. Европа также прекратила поставлять топливо морем.



"Деньги 24": Европа стала готовиться к эмбарго на российские нефтепродукты

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