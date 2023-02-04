Фото: depositphotos/ssuaphoto

Страны G7 и Австралия согласовали два потолка цен на российские нефтепродукты: на уровне в 100 долларов за баррель для продукции, которая торгуется с премией к нефти, и на уровне 45 долларов за баррель для нефтепродуктов, продающихся с дисконтом к сырью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление G7.

Подобные ценовые ограничения начнут действовать с 5 февраля или "очень скоро после этой даты", согласно тексту заявления.

Соединенные Штаты с союзниками уже применяют ценовой потолок на российскую нефть – 60 долларов за баррель. Нефтепродукты, которые не вписываются в эти лимиты, запрещены к перевозке морем компаниями стран-участников коалиции.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вместе с G7 вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты. Однако тогда она не назвала конкретную цифру.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты и их союзники договорились ввести два отдельных ценовых потолка на российские нефтепродукты в зависимости от их категории.

В России вступил в силу запрет на поставки нефти странам, которые установили ценовой потолок. Таким образом, теперь российским компаниям запрещено продавать нефть, если в тексте контракта указано условие предельных цен, установленных странами G7. Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.

Новости часа: Кабмин утвердил порядок запрета экспорта нефти в ответ на потолок цен

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!