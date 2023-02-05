Вступили в силу западные санкции на поставки российских нефтепродуктов

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С 5 февраля вступают в силу топливные санкции западных стран на российские нефтепродукты.

ЕС запрещает импорт нефтепродуктов из России. Вместе с тем страны Евросоюза и G7 устанавливают на них потолок цен.

В июне прошлого года Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против РФ, который предполагает отказ государств ЕС от импорта нефти из России в течение полугода, отказ импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев. Согласно этим ограничениям ЕС, предполагается постепенный отказ от российской нефти, перевозимой по морю, временное исключение сделано для трубопроводной нефти.

В начале февраля этого года страны G7 и Австралия согласовали два потолка цен на российские нефтепродукты: на уровне в 100 долларов за баррель для продукции, которая торгуется с премией к нефти, и на уровне 45 долларов за баррель для нефтепродуктов, продающихся с дисконтом к сырью.

Соединенные Штаты с союзниками уже применяют ценовой потолок на российскую нефть – 60 долларов за баррель. Нефтепродукты, которые не вписываются в эти лимиты, запрещены к перевозке морем компаниями стран-участников коалиции.

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