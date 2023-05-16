Стоимость бензина Аи-95 в России обновила рекорд 2021 года

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Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 16 мая обновила рекорд 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена за тонну бензина по территориальному индексу европейской части России выросла на 1,72% и составила 60 608 рублей. Прошлый ценовой рекорд составил 60 570 рублей и был зафиксирован 27 сентября 2021 года.

Помимо этого, в цене вырос бензин Аи-92. Он подорожал на 1,91% и стоит 52 282 рубля за тонну. Вместе с тем подорожали сжиженные углеводородные газы (СУГи) – на 8,47%, до 28 868 рублей.

Мазут упал в цене на 0,67%, до 13 690 рублей. Авиакеросин продается по прежней цене – за 64 720 рублей.

Ранее СМИ сообщали, что пограничники начали аннулировать визы финнам, ездящим в РФ за дешевым бензином. По информации издания, финны пересекают границу, чтобы заправить в России машину и купить продукты. При этом при себе они имеют деловые, а не туристические визы.