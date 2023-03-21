Российские автомобилисты стали более требовательны к качеству топлива – владельцы АЗС

Фото: пресс-служба компании "Газпромнефть-Региональные продажи"

Российские автомобилисты стали более требовательны или сохранили высокий запрос к качеству приобретаемого ими бензина и дизельного топлива, заявили владельцы и менеджеры независимых АЗС на конференции о технологиях сохранности моторного топлива компании "Газпромнефть-Региональные продажи".

В мероприятии приняли участие более 140 представителей частных сетей АЗС из 16 регионов России.

"В ходе онлайн-конференции было отмечено, что в ответ на рост требований потребителей независимые АЗС могут войти в периметр системы контроля качества моторного топлива "Газпром нефти". Предлагаемые компанией высокотехнологичные решения обеспечивают сохранность параметров нефтепродуктов на всем логистическом пути от завода до АЗС", – говорится в сообщении по итогам конференции.

Такая система контроля доступна и независимому заправочному бизнесу при заключении комплексного договора поставки топлива или вхождении в партнерскую сеть "ОПТИ". Все виды моторного топлива на каждой АЗС в ее периметре ежемесячно проверяются специализированной лабораторной службой партнера, а при соблюдении всех требований автозаправочные станции могут получить спецмаркировку – знак "Гарантия качества".

По словам директора сети АЗС "КТК" Елены Строгановой, в программу "Знак качества" с 2018 года входят пять АЗС в Костроме.

"Автомобилисты замечают знаки качества и работу мобильных лабораторий на наших станциях, что повышает их лояльность и уверенность в надежности приобретаемого топлива. Кроме того, ежемесячно формируемые протоколы испытаний позволяют нам уверенно взаимодействовать с контролирующими органами и аргументированно отвечать на запросы потребителей", – заявила Строганова.

В свою очередь, эксперт по технологиям контроля качества и количества нефтепродуктов Виктор Чуяков назвал уникальным решением на розничном рынке топлива программу "Знак качества".

"В рамках данной программы один из крупнейших федеральных поставщиков нефтепродуктов – "Газпромнефть-Региональные продажи" – делится своей экспертизой по контролю качества бензина и дизеля с независимыми АЗС, в том числе представителями малого и среднего бизнеса. При этом частным АЗС становятся доступны крайне дорогостоящие технологии, а потребитель даже небольших заправочных сетей получает надежный и проверенный продукт", – отметил он.

В рамках программы "Знак качества" лабораторные службы сегмента сбыта моторных топлив "Газпром нефти" проверяют параметры нефтепродуктов на 500 независимых АЗС в 33 регионах России.

Ранее компания "Газпром нефть" стала самым желанным работодателем в нефтяной отрасли по итогам опроса сервиса поиска работы HeadHunter. В голосовании приняли участие 338 тысяч соискателей. Значимыми для себя факторами респонденты отметили возможность долгосрочного планирования жизни и карьерного роста и наличие значимых для страны и общества крупных проектов.

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