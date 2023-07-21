В РСТ заявили, что жара не отпугнет российских туристов от поездок за границу

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Россияне не будут отказываться от поездок за границу из-за аномальной жары в ряде государств, считает глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Во многих странах мира в этом году отмечаются крайне высокие температуры. Эксперты предупреждают, что жара будет только усиливаться.

"Количество туристических направлений сократилось, при этом естественном сокращении вопрос жары второстепенен, и если туристы куда-либо не поедут, то точно не из-за жары", – передает РИА Новости слова Уманского.

Он также обратил внимание, что в последнее время наиболее востребованными туристическими направлениями стали Египет, ОАЭ и Мальдивы, где воздух летом всегда прогревается до высоких показателей.

Ранее сообщалось, что к 2030 году круглогодичные курорты создадут на Азовском, Черном, Балтийском, Каспийском и Японском морях.

Отмечается, что приоритетными курортными местами будут Абрау Дюрсо, Новая Анапа, Крым, Приморский край, Калининград и Каспийское побережье. К ним будут повышенные требования, так как для реализации проектов нужен комплексный подход.

Количество внутренних турпоездок должно составить не менее 140 миллионов к 2030 году, это является ключевым показателем национального проекта.



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