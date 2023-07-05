Власти Анапы опровергли информацию о недостатке мест на пляжах

Фото: Москва 24

Власти Анапы после появления в Сети видео с переполненными пляжами заявили, что мест на территории достаточно, многие туристы отдыхают лишь в центральных зонах. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах можно заметить, как пляжи переполнены туристами. Отмечалось, что люди вынуждены загорать стоя и на катамаранах. Кроме того, утверждалось, что в Анапе якобы больше нет мест.

"Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!" – поделились в администрации города.



Отдыхающие часто пребывают только на центральных пляжах, при этом в Анапе более 40 километров песчаных и галечных пляжей – это самые протяженные такие территории на черноморском побережье. На 3 июля единовременно на курорте находятся 155 тысяч человек, заявили в администрации.

Ранее стало известно, что средняя стоимость авиабилетов в обе стороны в Сочи составила 17,7 тысячи рублей, в Махачкалу – 16,5 тысячи и в Минеральные воды – 16,1 тысячи рублей. При этом дешевле всего билеты стоят в Уфу (9,1 тысячи рублей), Москву (10,7 тысячи рублей) и Екатеринбург (10,8 тысячи рублей).

Около 4,5 млн туристов собираются принять в Анапе в этом сезоне