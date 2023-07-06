Половина россиян рассказали, что путешествуют реже раза в год

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Почти половина (47%) опрошенных россиян признались, что путешествуют в среднем один раз в год и реже. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Ситидрайв" и агентства A2:Research.

Чаще путешествуют примерно 25% респондентов – примерно раз в полгода. А тех, кто может позволить себе турпоездки каждый месяц, оказалось только 9%.

Между тем многие (42%) не планируют уезжать куда-то в отпуск этим летом. Большинство объясняет это работой, отсутствием денег или планами отдыхать в другое время. Из тех же, кто отпуск планирует, почти половина намерена отправиться за границу. Почти треть проведет отдых на курортах РФ, а примерно 20% – в других регионах страны.

Также выяснилось, что 46% опрошенных предпочитают путешествовать на самолете. Выбор в пользу поезда делают только 14% респондентов. А почти 30% используют для дальних поездок собственный автомобиль.

Ранее стали известны самые популярные у россиян города РФ для летнего отдыха. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. При этом самая высокая средняя стоимость жилья за сутки оказалась в Сочи, где она достигает отметки 5,2 тысячи рублей.



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