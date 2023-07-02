В Госдуме обсудят развитие палаточного туризма

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Слушания по развитию туризма с целью патриотического воспитания пройдут в Госдуме, сообщает пресс-служба председателя комитета ГД по молодежной политике Артема Метелева.

Отмечается, что по итогам опроса, проведенного комитетом ГД, выяснилось, что молодежь путешествует раз в год или даже реже. При этом абсолютное большинство хотят путешествовать именно по России.

Метелев поставил на первый план обсуждение вопроса организации турпоходов по России, поскольку путешествия за границу сейчас затруднены.

"Для многих молодых людей зарубежный туризм стал недоступен. Все это позволяет мобилизовать ресурсы для внутреннего развития. Мы обязаны ускоренными темпами открывать внутренние маршруты для молодежи", – приводит пресс-служба слова Метелева.

Как уточнил депутат, необходимо развивать систему кемпингов в России и создавать зоны размещения палаток с санитарными объектами и кухней.

Сейчас главными задачами комитета использовать молодежный туризм с целью патриотического воспитания, резюмировали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы осенью рассмотрят вопрос о переводе программы детского кешбэка в круглогодичный формат.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в 2022 году динамика спроса на путевки по программе детского кешбэка вдвое превысила показатели 2021 года. Руководитель ведомства уточнила, что более 550 тысяч путевок было куплено по состоянию на начало июня, а загрузка в лагерях, участвующих в программе, превысила 90%.

Ростуризм закроет продажи туров по программе детского кешбэка в ночь на 15 июня