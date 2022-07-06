Программу детского кешбэка могут сделать круглогодичной

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Депутаты Госдумы осенью рассмотрят вопрос о переводе программы детского кешбэка в круглогодичный формат, член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Мы очень надеемся решить вопросы по продлению детского кешбэка не только на период летнего отдыха, но и круглогодично. Вообще надеемся внести изменение в законодательство таким образом, чтобы восстанавливать детские здравницы, детские загородные лагеря", – сообщила она в беседе с "Радио 1".

Ранее Ростуризм сообщил о досрочном завершении продажи путевок по программе детского кешбэка в ночь с 14 на 15 июня из-за почти полной загрузки лагерей.

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, в 2022 году динамика спроса на путевки по программе детского кешбэка вдвое превысила показатели 2021 года. Руководитель Ростуризма уточнила, что более 550 тысяч путевок было куплено по состоянию на начало июня, а загрузка в лагерях, участвующих в программе, превысила 90%.

Продажи путевок с кешбэком в детские лагеря начались в России в ночь на 31 марта и должны были продлиться по 30 сентября 2022 года. В Ростуризме отмечали, что ограничений по возрасту детей и количеству смен, в которых можно будет отдохнуть со скидкой, нет.

