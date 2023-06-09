Названы топ-10 городов России для летнего отдыха

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Аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья и отдыха "Суточно.ру" провели опрос и узнали, в какие города России хотели бы отправиться туристы летом 2023 года. О результатах исследования сообщает ТАСС.

Участие в опросе компании приняли более 5 тысяч человек.

Самым популярным среди туристов городом стал Санкт-Петербург (20%). Второе и третье места заняли Сочи (17%) и Калининград (15%). При этом самая высокая средняя стоимость жилья за сутки оказалась в Сочи (5,2 тысячи рублей).

Основатель, владелец и генеральный директор сервиса "Суточно.ру" Юрий Кузнецов рассказал, что в Калининграде в летний сезон аренда квартиры или студии обойдется в 3–3,5 тысячи рублей. В Зеленоградске и Светлогорске, по словам эксперта, цены гораздо выше.

В десятку лидеров также вошли Кисловодск (10%), Дербент (10%), Казань (9%), Зеленоградск (6%), Севастополь (5%), Нижний Новгород (4%) и Москва (4%).

Кузнецов отметил, что в 2023 году интерес туристов к Дербенту вырос в два раза.

"Дербент привлекает туристов своей природой, аутентичной культурой, старинными достопримечательностями", – пояснил он.

Ранее стало известно, что отели в городе Сочи уже заполнены на 79%. Сейчас в регионе отдыхают более 140 тысяч человек. Туроператоры сообщили, что рост потока отдыхающих в сравнении с прошлым годом вырос на 3%.



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