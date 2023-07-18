Синоптик заявил, что ожидаемый тепловой взрыв в Сахаре не дойдет до России

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Тепловой взрыв в Сахаре, который может дойти до юга Европы, точно не достигнет России. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По данным синоптиков, на юге Европы может произойти рекордная жара. Уточнялось, что температура на Сардинии достигнет 50 градусов. Шувалов считает, что эта информация не соответствует действительности.

"Самые жаркие места – это юг Испании, Сицилия, Сардиния, юг Италии. Температура здесь сегодня и завтра – до 45–46 градусов. Может быть, исключительный пункт даст 48 градусов, но это запредельно, и начиная со среды жара немножечко уймется, практически весь день опустится ниже 40 градусов", – поделился он.

Шувалов отметил, что на данный момент температуры на 10–15 градусов выше, чем обычно. Синоптик рассказал, что такая погода прогнозируется на юге Европы еще пару недель.

О том, что температура в этой части света может подняться до 50 градусов из-за теплового взрыва в Сахаре, стало известно 18 июля. По информации метеослужб, температурные рекорды в этом году будут зафиксированы в нескольких европейских государствах. Сейчас аномальная жара охватила Италию, Грецию и Испанию.

Аномальная жара пришла в Европу