Синоптик спрогнозировал кратковременные дожди в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве в течение следующей недели будет в диапазоне 20–25 градусов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Завтра в Москве комфортный день, температура все равно будет на 1–1,5 градуса ниже нормы, но комфортный день, днем 22–24 градуса, по области до 25. Переменная облачность, по области небольшой дождь, в Москве осадков не ожидается. В воскресенье резкое изменение, понижение температуры, максимальные значения: 19–21 градус и кратковременные дожди, которые захватят большую часть Москвы. И условия для грозы в отдельных районах, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", – сказал Вильфанд.

По его словам, понедельник, 24 июля, станет самым холодным днем недели, температура воздуха понизится до 17–19 градусов. При этом днем возможны кратковременные осадки, температура опустится на 3,5 градуса ниже нормы.

Вильфанд добавил, что со вторника, 25 июля, и до конца рабочей недели температура в столичном регионе будет в диапазоне от 20 до 25 градусов, что все еще на 1,5–2 градуса ниже нормы.

Вместе с тем синоптик спрогнозировал низкое давление. В частности, во вторник оно будет на 6–8 миллиметров ниже нормы, а к концу рабочей недели на 13–15 миллиметров ниже нормы. Как объяснил Вильфанд, из-за этого в столице будет облачная погода с редкими прояснениями.

Кроме того, в течение всей недели прогнозируются кратковременные дожди. При этом начиная с 25 июля условий для заметных осадков не будет. В целом, как отметил Вильфанд, в Москве будет "умеренно спокойная погода до конца рабочей недели".

Между тем, как сообщает "Газета.ру", ведущий эксперт NASA по климату Гэвин Шмидт заявил, что июль 2023 года может стать самым жарким месяцем в истории. По его словам, изменения в погоде не являются неожиданностью для ученых, поскольку в последние 40 лет температура росла десятилетие за десятилетием.

Он оценил вероятность того, что июль текущего года станет самым жарким за всю историю в 50–80%. Шмидт также добавил, что 2024 год будет еще жарче.

Ранее Вильфанд заверил, что аномальная жара из Европы не дойдет до России. По его словам, под влиянием антициклона находятся большая территория юга Европы и часть Турции. Эксперт обратил внимание, что жара немного спала в центральной части Западной Европы.

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