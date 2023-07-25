Ливни, град и сильный ветер ожидают Московский регион 26 июля

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Погода в столичном регионе заметно ухудшится в среду, 26 июля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в Москве и области прогнозируются кратковременные ливни, ветер с порывами до 20 метров в секунду, гроза и даже град. Также ожидается низкое атмосферное давление – оно будет ниже нормы на 10–12 миллиметров.

Синоптик обратил внимание, что после этого жителей столичного региона вновь ждет теплая погода. В четверг и пятницу, 27 и 28 июля, воздух прогреется до 28–30 градусов жары, на востоке области – до 32 градусов.

Вильфанд добавил, что такая погода будет сопровождаться небольшими кратковременными дождями, а к выходным температура понизится до 17–25 градусов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июля в столице выпало до четверти нормы осадков. Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что наибольшее количество пришлось на Истру. Там почти четверть месячной нормы выпала за три часа. Сильные дожди также прошли в столичном районе Тушино. Там выпало 16 миллиметров осадков.

Утром 25 июля власти порекомендовали столичным ресторанам убрать летние веранды из-за прогнозируемых плохих погодных условий и грозы. Также посоветовали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

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