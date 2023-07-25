Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы 25 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские власти порекомендовали столичным ресторанам убрать летние веранды 25 июля из-за прогнозируемых плохих погодных условий и грозы. Соответствующую рекомендацию выпустил московский департамент торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 25 июля ожидается гроза, усиление порывистого ветра до 15 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в уведомлении.

В департаменте также посоветовали укрепить укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Как ранее уточнили на сайте Росгидрометра, в Москве до 10:00 ожидаются гроза и ливень. Кроме того, в отдельных районах может появиться туман с ухудшением видимости 200–500 метров.

В связи с этим Дептранс Москвы также выпустил предупреждение, в котором порекомендовал столичным водителям быть внимательнее на дорогах, держать дистанцию и избегать резких маневров, а также не отвлекаться на телефоны.

Ранее москвичам рассказали, что 25 июля в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. По прогнозу Гидрометцентра России, днем температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

В то же время юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Гроза началась в столице утром 25 июля