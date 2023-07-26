Синоптик рассказала, дойдет ли 39-градусная жара до Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильная жара не дойдет до столицы, в ближайшие дни температура воздуха в городе составит до 29 градусов. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей некоторых российских регионов о сильной жаре до 39 градусов. По прогнозам синоптика, она накроет Краснодарский край, Татарстан, Чувашию и Ульяновскую область. Кроме того, высокие температуры ожидаются в Ханты-Мансийском автономном округе, а также на Таймыре и Сахалине.

По словам Поздняковой, сильная жара не затронет москвичей.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Высокая температура воздуха в этих регионах связана с другим процессом, которого в Москве не будет. Максимум мы ждем, что в столице в четверг, 27 июля, и пятницу столбики термометров покажут где-то 27...29 градусов.

В то же время вероятность, что воздух в столице прогреется хотя бы до 30 градусов, очень низка, продолжает синоптик.

"Только, может быть, в центре города, где за счет плотной застройки обмен воздуха ниже, температуре удастся достигнуть 30 градусов. И то вероятность такого процесса очень небольшая. До 30 градусов может быть только на юге Подмосковья в районе Наро-Фоминска, Серпухова. Это максимум, чего может достигнуть температура в ближайшие сутки. Никаких более высоких значений не будет", – заключила Позднякова.

Ранее жителям столицы рассказали, какой погодой завершится июль. Отмечается, что она будет теплой, но при этом не очень солнечной из-за осадков. Таким образом, окончание июля ожидается дождливым. Причем осадки прогнозируются от небольших до умеренных.

