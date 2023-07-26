Синоптик предупредил о сильной жаре в нескольких регионах РФ в ближайшие дни

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Сильная жара ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни. Температура может вырасти до 30–39 градусов в Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, на Таймыре и Сахалине, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура – до 39 градусов. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее – до 32–34 градусов – так как там есть сглаживающий фактор в виде моря", – передает ТАСС его слова.

Однако здесь показатели упадут на 10 делений уже к пятнице, 28 июля, отметил синоптик. По его словам, в это же время в нескольких регионах воздух прогреется на 7 градусов выше нормальных значений. Вильфанд уточнил температурные показатели на 28 и 29 июля:

в Чувашии, Татарстане и Ульяновской области – от 36 до 37 градусов;

на Таймыре – от 29 до 30 градусов;

на Сахалине – от 25 до 30 градусов;

в Ханты-Мансийском автономном округе – 30 градусов и выше.

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