Медузы завелись в Дунае на территории Вены на фоне аномальной жары

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Аномальная жара привела к появлению медуз в Дунае в черте австрийской столицы Вены. Об этом пишет газета Kurier.

Больше всего представителей этого семейства замечают в гавани Кучелау в венском районе Деблинг. Также медуз видели в боковом канале Новый Дунай и старице Старый Дунай.

В департаменте управления водными ресурсами Вены отметили, что это великолепное зрелище, которое стоит увидеть. Для размножения медуз нужна чистая вода и высокие температуры.

Ранее профессор британского университета Лидса Джон Маршам предупредил, что аномальная жара, зафиксированная в Европе, США и Китае, способна привести к продовольственному кризису из-за ее пагубного воздействия на фермерские культуры и коралловые рифы.

Он добавил, что пока нет таких технологий, которые могут поддерживать оптимальную температуру природных экосистем. Прогнозируется, что к 2040 году тепловые волны будут появляться в 12 раз чаще, из-за чего природа не сможет восстановиться.

В свою очередь, руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщил, что аномальная жара, которую вызвал тепловой взрыв в Сахаре, из Европы перейдет на юг Турции.



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