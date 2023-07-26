Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся в Москве непогоды. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Согласно прогнозам синоптиков, 26 июля в столице ожидается сильный ливень с грозой. Порывы ветра местами могут достигать 15–20 метров в секунду.

"В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад", – приводят слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

На фоне ухудшения погодных условий специалисты ведомства инспектируют состояние столичных систем водоотведения, а также проводят работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады Мосводостока с водооткачивающей техникой.

Москвичам и гостям столицы настоятельно рекомендовали не выходить на улицу без необходимости. При выходе из дома в ведомстве посоветовали соблюдать меры безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи шатких конструкций.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что за сутки в столице может выпасть до 21 миллиметра осадков. Диаметр града может составить 1–3 сантиметра. При этом температура воздуха в городе зафиксируется на отметке в 25–27 градусов.



Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о ливнях с грозой