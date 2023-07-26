Ливни с грозой придут в Москву после 11:00 26 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождь с грозой и градом может начаться в Москве днем 26 июля и сохраниться до конца дня. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"После 11:00 и до конца суток в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В связи с ожидающейся непогодой столичный департамент по делам ЧС призывает горожан соблюдать меры безопасности, в частности избегать деревьев, шатких конструкций и линий электропередачи. Лучше всего в непогоду оставаться в помещении.

Отмечается, что во время дождя и грозы повышаются риски ДТП, растет вероятность образования заторов. Поэтому автомобилистам в непогоду следует включить аварийные огни и прекратить движение, затем заглушить машину и проверить, чтобы все окна и двери были закрыты.

Между тем метеоролог Евгений Тишковец до этого заявлял, что, несмотря на непогоду, температура воздуха в столице днем среды составит 25–27 градусов, а в области – 24–29 градусов. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

Ранее, в ночь с 24 на 25 июля в столичном регионе за три часа выпало от 7 до 20 миллиметров осадков, что для отдельных частей региона составило почти четверть месячной нормы.



"Утро": 24 градуса ожидается в столице 26 июля