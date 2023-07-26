Москвичей предупредили о ливнях, грозе и граде 26 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливни, грозы, местами град ожидаются в Москве в среду, 26 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а вечером – влиянием холодного атмосферного фронта, связанного с ложбиной североатлантического циклона", – объяснил он.

По информации синоптика, после полудня в столичном небе появятся мощные шапки кучево-дождевых облаков высотой до 12 километров, переходящие в грозовое состояние. Общее количество осадков составит до 19–21 миллиметра (четверть месячной нормы). Диаметр града будет до 1–3 сантиметров.

При этом, как уточнил Тишковец, температура воздуха будет соответствовать климатической норме. Днем в Москве прогнозируются 25–27 градусов, в области – 24–29 градусов. Ветер южный, юго-западный с порывами ветра 4–9 метров в секунду, при грозе – 15–20 метров в секунду.

Метеоролог добавил, что столбики атмосферного давления упадут и покажут 734 миллиметра ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое, подвел он итог.

Ранее о грозе 26 июля москвичей предупредил Гидрометцентр России. Там уточнили, что в столице и области ожидаются облачная погода с прояснениями.

В свою очередь, в ночь на 25 июля в московском регионе выпало до 25% нормы осадков. Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что наибольшее количество пришлось на Истру.

"Атмосфера": дождь и гроза ожидается в Москве 26 июля