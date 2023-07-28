Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за ночь, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Наибольшее количество осадков синоптики зафиксировали в Зеленограде (32 миллиметра), ТиНАО (17 миллиметров) и на востоке столицы (16 миллиметров). В пятницу дождь продолжится – до вечера может выпасть еще до 25 миллиметров осадков. Он также может сопровождаться грозой.

Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока.

В свою очередь, Дептранс призвал в часы пик воспользоваться городским транспортом. Сейчас движение оценивается в 4 балла, а вечером ожидается до 7 баллов.

На образование заторов влияет не только сильный дождь, но также короткий рабочий день, большое число поездок за город, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

"Сегодня час пик начнется раньше – около 16:00, просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время – после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом для неотложных поездок", – говорится в сообщении.

Движение сейчас затруднено на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал и в районе Бережковского моста, а также на МКАД в районе улицы Верхние Поля. Вечером сложно будет проехать в центральной части города, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область.

Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. В городе и области ожидается град. Предупреждение будет действовать до 21:00 пятницы.

28 и 29 июля городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме, в частности, в городе будут работать 1,5 тысячи аварийных бригад. Ожидается, что в пятницу и субботу в столице выпадет 50–70% месячной нормы осадков, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.



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