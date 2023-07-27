Жителей столичного региона предупредили о граде 28 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе на пятницу, 28 июля, из-за града, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00. Кроме того, в Москве и области продолжает действовать предупреждение о дожде, грозе и ветре.

В субботу, 29 июля, в столице ожидается последний залп тропических дождей, после чего осадки на время прекратятся. Однако передышка от дождей продлится недолго. Во вторник, 1 августа, в Москву придет следующий циклон с запада и в город опять вернутся дожди.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предположила, что июль 2023 года в столице может стать новым рекордсменом по месячному количеству осадков. За прошедшие с его начала 26 дней уже выпало 130 миллиметров осадков, и дожди не прекращаются. Сейчас рекордсменом по этому показателю является июль 2008 года. Тогда в городе выпал 181 миллиметр осадков.

