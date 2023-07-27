Городские службы Москвы будут усиленно работать из-за новой волны непогоды 28 и 29 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы продолжат усиленно работать из-за новой волны непогоды 28 и 29 июля, сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

"В среду в столице прошел рекордный ливень, в отдельных районах за короткий промежуток времени было зафиксировано до 46 миллиметров осадков. Всего за июль уже выпало 150–180% месячной нормы", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, следующая волна ливней и гроз с порывами ветра до 15 метров в секунду ожидается в пятницу и субботу. Синоптики считают, что в эти дни может выпасть до 50–70% осадков месячной нормы.

Бирюков добавил, что в городе будут в усиленном режиме и круглосуточно дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад. Помимо этого, жители столицы будут проинформированы о неблагоприятной погоде через СМИ и городские информационные табло. Также специалисты пожарно-спасательного гарнизона в ходе патрулирования территорий предупредят жителей в зонах отдыха и городских парках.

В свою очередь, коммунальщики заранее проверят системы водоотведения, проведут работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах, где скапливается вода, разместятся аварийные бригады Мосводостока и других инженерных компаний.

На особом контроле будет находиться функционирование систем жизнеобеспечения. У них есть необходимый резерв мощности, что позволяет при любых погодных условиях обеспечивать надежную подачу ресурсов потребителям.

В ведомстве призвали граждан в дни непогоды быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать там автомобили. Также автомобилистам надо быть аккуратными на дорогах и строго соблюдать ПДД.

Накануне Бирюков рассказал, что городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве.

Специалисты ведомства инспектировали состояние столичных систем водоотведения, проводили работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев.

В среду, 26 июля, в Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень.

Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что к 16:00 в западном округе столицы выпало 45,6 миллиметра осадков, что составляет более половины месячной нормы. Это был самый сильный дождь, который когда-либо зафиксировали в Москве.

Москвичи сообщили о подтоплениях после ливня в нескольких районах города