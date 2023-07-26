Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Москву вновь накрыл сильный ливень. К 16 часам в западном округе столицы выпало 45,6 миллиметра осадков, что составляет более половины месячной нормы. Это самый сильный дождь, который когда-либо был зафиксирован в Москве", – написала эксперт в своем телеграм-канале.

По ее словам, близкая, но меньшая сумма осадков выпала в столице в 1894 году. Тогда синоптики отметили 42,5 миллиметра осадков. Позднякова добавила, что сегодняшний ливень в Москве по уровню осадков можно назвать рекордным.

Немногим ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что до 30% месячной нормы осадков выпало в столице в эту среду, 26 июля.

Синоптик отметил, что, по неофициальным данным, полученным от частных метеостанций, в пределах МКАД выпало порядка 25–30% от месячной нормы, при этом на юго-западе Подмосковья синоптикам удалось зафиксировать до 45 миллиметров осадков, что составляет половину от всего месячного объема влаги.

В Москве дежурят 300 бригад Мосводостока на фоне непогоды