До 30% месячной нормы осадков выпало в Москве 26 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 30% месячной нормы осадков выпало в столице в эту среду, 26 июля. Об этом Москве 24 рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что, по неофициальным данным, полученным от частных метеостанций, в пределах МКАД выпало порядка 25–30% от месячной нормы, при этом на юго-западе Подмосковья синоптикам удалось зафиксировать до 45 миллиметров осадков, что составляет половину от всего месячного объема влаги.

"Официальные данные будут после 18:00. Я думаю, они будут близки к этим параметрам", – сказал Тишковец.

Он подчеркнул, что в этот день, 26 июля, на каждый квадратный метр Москвы и Московской области выпало порядка 2–4 ведер воды, что привело к ее скоплению на улицах.

До 21:00 Московский регион все еще будет находиться в зоне грозовых облаков, однако штормовая погода уже начала перемещаться на северо-восток России, добавил Тишковец.

"В четверг, 27 июля, будет местами дождь, ночью – 12–17 градусов, днем – 21–26 градусов. В пятницу, 27 июля, и в ближайшие выходные, 29–30 июля, в регионе пройдут тропические ливни, которые принесет балканский циклон, до конца недели местами прольется еще 60–80 миллиметров, что почти является месячной нормой", – предупредил синоптик.

Всего за этот месяц в городе выпало порядка 84 миллиметров влаги – это 112% от месячной нормы, при этом до конца текущей недели стоит ожидать выпадения еще 70 миллиметров осадков, отметил Тишковец.

Более благоприятная погода вернется в столицу уже к понедельнику, 31 июля. По словам синоптика, никаких осадков не ожидается, воздух в городе прогреется до 23–25 градусов.

Он призвал граждан надеяться на август, так как грядущий месяц будет теплее нормы на 1–2 градуса, температура воздуха в городе будет находиться в пределах от 21 до 28 градусов. Тишковец также отметил, что следящий месяц будет более влажным на 10–30%, чем должен быть согласно прогнозам.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, в свою очередь, отметила, что прошедший в Москве и Подмосковье дождь оказался самым сильным за всю историю наблюдений. К 16:00 в западном округе города выпало 45,6 миллиметра осадков, что составило более половины месячной нормы.

"Это самый сильный дождь, который когда либо был зафиксирован в Москве. Близкая, но меньшая сумма осадков выпала в далеком 1894 году – 42,5 миллиметра", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее Позднякова заявляла, что сильная жара, которая наблюдается в некоторых регионах России, не дойдет до столицы, в ближайшие дни температура воздуха в городе составит до 29 градусов.

Она объяснила, что высокая температура в определенных городах РФ связана с другим процессом, который не будет происходить в Москве. Максимальная температура, которую смогут наблюдать москвичи, это 27–29 градусов.



Половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы 26 июля