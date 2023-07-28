Около 30 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

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В столичных аэропортах отменили или задержали 30 предстоящих вылетов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Согласно данным онлайн-табло на 08:47 по московскому времени, во Внуково задержаны 4 рейса, еще 2 полета были отменены. Из Домодедово позже вылетят позже пассажиры 13 рейсов, еще один полет не состоится. В Шереметьево задержали 6 самолетов, посадку на еще 4 воздушных судна отменили.

До этого ряд авиарейсов в Москве задержали из-за непогоды. Причиной для запоздалых вылетов стали сильный дождь и гроза. Часть самолетов были перенаправлены в другие аэропорты города.

В пятницу, 28 июля, в столице вновь ожидаются неблагоприятные погодные условия. Местами в городе пройдут дожди и грозы. Температура воздуха в Москве составит от 26 до 28 градусов, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.



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