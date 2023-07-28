Синоптик спрогнозировал дождь в Москве в ближайшие выходные

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В выходные, 29 и 30 июля, в Москве ожидается дождливая погода, выпадет не менее 30% нормы осадок. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "METEO" Александра Шувалова.

"Наибольшее количество осадков будет в ночь с пятницы на субботу, при этом осадки составят не менее 30% месячной нормы. Но затем фронтальная зона, связанная с южным циклоном, будет уходить на восток. Уже к утру воскресенья дожди прекратятся и хорошая погода вернется в столицу", – заявил Шувалов.

Как объяснил синоптик, температура при этом не изменится. В частности, по словам Шувалова, днем 29 и 30 июля температура воздуха достигнет 22–25 градусов. Вечером термометр покажет 16 градусов тепла, добавил он.

Ветер может быть порывистый, западный и северо-западный, его скорость составит до 2,5 метра в секунду, подытожил эксперт.

Ранее москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре 28 июля. Днем температура воздуха в Москве составит от 26 до 28 градусов, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов. При этом Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Синоптики предупредили о ливне и грозах 28 июля в столице