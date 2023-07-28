Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре 28 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 28 июля, в столице и области ожидается облачная погода с дождями и грозами. Местами возможно выпадение града. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 26 до 28 градусов, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

ГУ МЧС РФ по столице предупреждает о дожде, грозе и усилении шквалистого ветра до вечера 28 июля. Сотрудники МЧС РФ порекомендовали водителям снижать скорость автомобиля и держать дистанцию с остальными участниками движения.

Кроме того, в ведомстве призвали не парковать автомобили под деревьями и не прятаться под ними от непогоды. Гражданам также рекомендовали не оставлять детей без присмотра и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах.

"Атмосфера": дождь с грозой ожидается в Москве 28 июля