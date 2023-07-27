Москвичей предупредили о дожде и грозе со шквалистым ветром до вечера 28 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жителей Москвы предупредили о дожде, грозе и усилении шквалистого ветра с 27 июля до вечера 28 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 22:00 27 июля до 09:00 28 июля по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", – указано в сообщении.

Ведомство также предупредило, что с 09:00 до 21:00 в пятницу, 28 июля, в городе также будет наблюдаться ливень и гроза, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Сотрудники МЧС РФ порекомендовали жителям города снижать скорость автомобиля в случае передвижения на нем по улицам столицы. Также водителям стоит держать дистанцию с остальными участниками движения.

"Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Избегайте внезапных маневров, например обгонов, перестроений, опережений", – добавили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что парковать автомобили под деревьями не стоит, как и прятаться под ними от непогоды. Гражданам рекомендуется обходить рекламные щиты на улицах, шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Ранее Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Московском регионе на пятницу, 28 июля, из-за града.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00. Кроме того, в Москве и области продолжает действовать предупреждение о дожде, грозе и ветре.



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