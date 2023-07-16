Более 15 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 16 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В аэропортах Москвы в воскресенье, 16 июля, задержали и отменили 18 рейсов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс. Расписания".

Так, в аэропорте Внуково были задержаны два рейса и отменены шесть. В аэропорте Домодедово семь рейсов задержали и один отменили.

В аэропорте Шереметьево, как следует из данных сервиса, было задержано два рейса.

Ранее сообщалось, что Росавиация приостановила обслуживание самолетов в аэропорту Минеральных Вод из-за повреждения взлетно-посадочной полосы. Возможной причиной повреждения в ведомстве назвали высокую температуру воздуха в район воздушной гавани.

Также ранее стало известно, что авиакомпания Red Wings отложила полеты в Грузию на неопределенный срок из-за отсутствия соответствующего разрешения от российских властей. При этом со стороны Грузии перевозчик нужные разрешения уже получил.

В Грузии заявили, что не планируют отменять решение о возобновлении полетов с РФ