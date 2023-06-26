Росавиация приостановила работу аэропорта Минеральных Вод из-за дефекта полосы

Фото: 123RF/yacobchuk

Росавиация приостановила обслуживание самолетов в аэропорту Минеральных Вод из-за повреждения взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты <...> взлетно-посадочный полосы. <...> В целях обеспечения безопасности <...> принято решение временно приостановить прием и выпуск воздушных судов", – говорится в сообщении.

Возможной причиной повреждения в Росавиации считают высокую температуру воздуха в район воздушной гавани. Устранить дефект планируется до 23:00 понедельника, 26 июня.

Отмечается, что следовавшие в город лайнеры направлены в ближайшие населенные пункты, а именно в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь. Пассажирам задержанных рейсов оказывается помощь.

Ранее стало известно, что авиакомпания Red Wings отложила полеты в Грузию на неопределенный срок из-за отсутствия соответствующего разрешения от российских властей. При этом со стороны Грузии перевозчик нужные разрешения уже получил.



В Грузии заявили, что не планируют отменять решение о возобновлении полетов с РФ