Запуск рейсов Red Wings в Грузию отложили из-за отсутствия разрешения Минтранса РФ

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Red Wings отложила рейсы в Грузию на неопределенный срок из-за отсутствия разрешения на полеты от российских властей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в авиакомпании.

"Мы ожидаем решения Минтранса РФ. <...> Для нас это больной вопрос, что полеты не запускаются, сезон идет", – сказал собеседник издания.

Он уточнил, что все вопросы перевозок согласованы, в частности, грузинские авиавласти уже подтвердили все чартерные рейсы для российского перевозчика – как из Москвы и Сочи, так и из других регионов РФ.

10 мая этого года Владимир Путин отменил указ 2019 года, запрещающий полеты между Россией и Грузией авиакомпаниями РФ. Уже спустя девять дней первый рейс по маршруту Москва – Тбилиси выполнила авиакомпания "Азимут".

После этого в Red Wings сообщили о планах запустить рейсы в Грузию в первой декаде июня, однако этого так и не произошло. При этом перевозчик к тому времени уже получил от грузинских властей разрешение на полеты по направлениям Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва.



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