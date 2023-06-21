09:12Транспорт
Запуск рейсов Red Wings в Грузию отложили из-за отсутствия разрешения Минтранса РФ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Red Wings отложила рейсы в Грузию на неопределенный срок из-за отсутствия разрешения на полеты от российских властей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в авиакомпании.
"Мы ожидаем решения Минтранса РФ. <...> Для нас это больной вопрос, что полеты не запускаются, сезон идет", – сказал собеседник издания.
Он уточнил, что все вопросы перевозок согласованы, в частности, грузинские авиавласти уже подтвердили все чартерные рейсы для российского перевозчика – как из Москвы и Сочи, так и из других регионов РФ.
10 мая этого года Владимир Путин отменил указ 2019 года, запрещающий полеты между Россией и Грузией авиакомпаниями РФ. Уже спустя девять дней первый рейс по маршруту Москва – Тбилиси выполнила авиакомпания "Азимут".
После этого в Red Wings сообщили о планах запустить рейсы в Грузию в первой декаде июня, однако этого так и не произошло. При этом перевозчик к тому времени уже получил от грузинских властей разрешение на полеты по направлениям Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва.
В Грузии заявили, что не планируют отменять решение о возобновлении полетов с РФ
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