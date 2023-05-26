Путин признался, что удивился реакции Грузии на возобновление авиасообщения и отмену виз

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Президент России Владимир Путин признался, что не ожидал такого общественного резонанса в Грузии после решения о возобновлении авиасообщения, передает ТАСС слова российского лидера.

"Откровенно говоря, для меня была полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут: "Ну вот, спасибо, хорошо". Нет, там поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу", – сказал президент.

При этом он добавил, что Москва готова идти навстречу Тбилиси, но будет делать это в зависимости от реакции грузинских властей. В то же время Путин отметил, что решение об открытии авиасообщения с Грузией принадлежит лично ему.

Путин назвал такую реакцию "странной" и выразил недоумение в связи с тем, что происходит в Грузии.

Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию 10 мая. Кроме того, президент снял визовые обязательства для граждан Грузии, пребывающих в Россию. Теперь они могут находиться без визы в РФ до 90 дней.

Первый самолет вылетел из Москвы в Тбилиси 19 мая. В Грузии рейс встретила толпа протестующих от оппозиционной партии "Дроа". Митингующие попытались прорваться через полицейский кордон, однако правоохранители держали ситуацию под контролем.

Кроме того, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Путина "очередной провокацией" и заявила о невозможности таких шагов в условиях украинского кризиса и "оккупации грузинских территорий". Она также призвала созвать Совбез для обсуждения введения трехмесячного визового режима для россиян.