Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве за сутки выпала пятая часть от месячной нормы осадков, в Подмосковье – половина от июльской нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Москву продолжают заливать дожди. За минувшие сутки в столице на метеостанции ВДНХ выпало 14 миллиметров, в Тушине – 17 миллиметров, МГУ и Балчуге – 19 миллиметров", – отметил Тишковец.

По его словам, в Московской области больше всего зафиксировано осадков в Егорьевске, 32 миллиметра, и Коломне, 35 миллиметров.

Тишковец добавил, что за текущий июль в столице выпало 144 миллиметра осадков, что в 1,7 раза больше нормы. При этом среднемесячная температура на 1,2 градуса отстает от нормы.

Синоптик уточнил, что вечером 29 июля дожди прекратятся. В воскресенье, 30 июля, погода ожидается умеренно теплой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон в Москве возобновится к следующим выходным.

Вильфанд пообещал, что первая неделя августа будет по-настоящему летней, за счет чего температура воды повысится. К следующим выходным температура воды будет выше 20 градусов, поэтому, как отметил синоптик, после Ильина дня купальный сезон, наоборот, восстановится.



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