Синоптик предупредил об осадках и усилении ветра в Москве 29 июля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Обильные дожди продолжат обрушиваться на столицу в предстоящие выходные, 29 и 30 июля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Связано это с тем, что Москва находится между двумя циклонами – скандинавским циклоном и циклоном, который идет с Балкан. Сегодня залповые дожди – не только в Москве, но и во всем Центральном федеральном округе", – приводит RT его слова.

Синоптик отметил, что непогода ожидается в Липецкой, Смоленской и Брянской областях. Осадки не прекратятся в ночь на субботу, 29 июля, добавил Вильфанд.



Когда столица окажется в тылу циклона, придет похолодание – температурный фон упадет на 7–8 градусов, рассказал он. 29 июля воздух в Москве прогреется до 19–20 градусов, что на 3 деления ниже нормальных сезонных показателей. Днем в городе вновь ожидаются дожди. Порывы ветра могут достигнуть 15–18 метров в секунду. Во второй половине дня может быть гроза, спрогнозировал эксперт.

По его словам, циклон уйдет в воскресенье, 30 июля.

"Будет греть солнце, и температура повысится до 23–25 градусов. Это температурный фон, близкий к норме", – резюмировал Вильфанд.

Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. В городе и области ожидается град. Предупреждение будет действовать до 21:00 пятницы.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, в частности, в городе дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад. Ожидается, что в пятницу и субботу в столице выпадет 50–70% месячной нормы осадков, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Кроме того, сообщалось, что почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы в ночь на 28 июля. Наибольшее количество осадков синоптики зафиксировали в Зеленограде (32 миллиметра), ТиНАО (17 миллиметров) и на востоке столицы (16 миллиметров).



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