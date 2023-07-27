Бочкарев заявил, что неблагоприятная погода не сказалась на работе строителей в Москве

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Неблагоприятная погода не сказалась на работе строителей в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Неблагоприятные погодные условия накладывают особые требования на содержание строительных площадок и выполнение различных работ. Благодаря тому, что строителей оповещают о приближении шторма или дождя, они заранее готовятся к ненастью, чтобы не допустить никаких чрезвычайных и серьезных происшествий", – рассказал заммэра.

Бочкарев заметил, что при строительстве особое внимание специалисты уделяют мерам безопасности. Например, обеспечивается устойчивость башенных и стреловых кранов, а также строительных подъемников и люлек.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, инженерно-технические работники застройщика заранее проверяют, насколько надежно закреплены строительные материалы, информационные щиты, леса, баннеры, ограждения строительных площадок, складируемые материалы и оборудование. Кроме того, специалисты проверяют устойчивость знаков и указателей.

Он добавил, что при дожде над электросварочным оборудованием и рабочим местом устанавливают навесы, а чтобы избежать электротравмы, все оборудование обесточивают. Также незавершенные работы защищают кожухами от предполагаемых повреждений.

Председатель Мосгосстройнадзора рассказал, что во время грозы, ливня, града, при сильном ветре руководители строительных организаций прекращают работу кранов.

"Подвесными люльками не пользуются, их опускают на землю, а материалы и инструменты убирают или накрывают для защиты от осадков", – заключил Войстратенко.

Накануне заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве.

Специалисты ведомства инспектировали состояние столичных систем водоотведения, проводили работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды были размещены аварийные бригады Мосводостока с водооткачивающей техникой.

В среду, 26 июля, в Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень.

Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что к 16:00 в западном округе столицы выпало 45,6 миллиметра осадков, что составляет более половины месячной нормы. Это был самый сильный дождь, который когда-либо зафиксировали в Москве.