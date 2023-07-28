Температура в Москве и соседних регионах понизится на 6–8 градусов в выходные

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Облачная погода и ливни прогнозируются в 28 и 29 июля днем в Москве и соседних регионах, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, произойдет изменение направленности воздушных потоков и температура понизится на 6–8 градусов, до 20 градусов. Синоптик подчеркнул, что такая погода не соответствует третьей декаде июля.

Вильфанд также сообщил, что купальный сезон в Москве возобновится к следующим выходным.

"Традиционно существует поверье, что после Ильина дня, а он приходится на 2 августа, период купального сезона завершается. Сейчас был перерыв – дожди, прохладные ночи, что способствовало тому, что температура воды существенно понизилась, сейчас она около 17 градусов", – сказал Вильфанд.

Он пообещал, что первая неделя августа будет по-настоящему летней, за счет чего температура воды повысится. К следующим выходным температура воды будет выше 20 градусов, поэтому, как отметил синоптик, после Ильина дня купальный сезон, наоборот, восстановится.

Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. В городе и области ожидается град. Предупреждение будет действовать до 21:00 пятницы.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, в частности, в городе дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад. Ожидается, что в пятницу и субботу, 28 и 29 июля, в столице выпадет 50–70% месячной нормы осадков, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Кроме того, сообщалось, что почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы в ночь на 28 июля. Наибольшее количество осадков синоптики зафиксировали в Зеленограде (32 миллиметра), ТиНАО (17 миллиметров) и на востоке столицы (16 миллиметров).



"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 28 июля