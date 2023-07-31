Синоптик пообещал москвичам теплую погоду на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей и гостей Москвы ожидают температура до 28 градусов и небольшие дожди в ближайшие дни. В конце недели прогнозируется потепление, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Предстоящая неделя примирит всех, потому что погода будет спокойная и красивая. Первые два дня будут без осадков преимущественно, потом прогнозируются совсем небольшие и кратковременные дожди, которые будут быстро сменяться солнцем", – подчеркнул он.

Синоптик отметил, что в конце недели столбики термометров могут показать до 30 градусов.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что до 30 градусов тепла прогнозируется в Москве на этой неделе, однако не исключены небольшие дожди. Так, 31 июля в столице ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха начнет возвращаться к климатической норме: в этот день днем она составит 22–27 градусов, а ночью – 10–15 градусов.

На той неделе в Москве шли обильные дожди. Так, за сутки с 28 на 29 июля в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков, в Подмосковье – половина.

Не исключено, что текущий июль может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. За первые 26 дней месяца в городе выпало 130 миллиметров осадков – 153% месячной нормы. В рекордном 2008-м на ВДНХ зафиксировали 181 миллиметр осадков.

Синоптики заявили, что погода в начале августа в Москве будет сухой и жаркой