Эксперты рассказали, какие подарки запрещено дарить учителю на 1 сентября

Ежегодно на 1 сентября родители школьников оказываются перед выбором, что подарить учителям в честь начала учебного года. Одни обходятся традиционным букетом. Другие же вместе с цветами преподносят и подарки. Однако эксперты предупреждают, что к покупке презента следует подходить с осторожностью, потому что не каждый из них уместен в рамках школы. Разбираемся, какими могут быть подарки педагогам на День знаний, а от чего лучше отказаться.



Подарки по этикету

Букет цветов – традиционный подарок учителю на 1 сентября. Как правило, этот праздник никаких других презентов не подразумевает, рассказала Москве 24 педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

"Цветы по стоимости должны быть такими, какие может позволить себе семья ученика, не более того. Традиционно можно выбрать астры, георгины, гладиолусы. Но если есть возможность подарить цветы дороже, розы например, можно подарить их", – объяснила специалист.

Если же родителям и ученикам хочется, помимо цветов, преподнести учителю и другой подарок, важно помнить, что сотрудникам образовательных организаций запрещено дарить презенты, цена которых выше 3 000 рублей. В противном случае по закону это можно расценить как взятку.





Татьяна Николаева педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Подарки на 1 сентября должны быть деловыми, что-то, что может пригодиться учителю в работе. Либо универсальное – конфеты. Лучше, если подарок ребенок сделал своими руками или же чтобы это был презент от всего класса. Остальное может восприняться не очень хорошо.

В свою очередь, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова порекомендовала подарить один букет от класса, поскольку учителя нередко жалуются на огромное количество цветов. Об этом она рассказала в беседе с Москвой 24.

Подарки же, по мнению специалиста, должны быть символическими. Например, канцелярские принадлежности, красиво оформленные сладости, книга или ежедневник в хорошем переплете. "Также может быть недорогая и красиво оформленная живопись. Сейчас есть масса художников, которые предлагают свои работы по очень демократичным ценам. Помимо этого, преподнести можно кофейную или чайную пару", – добавила она.



От чего лучше отказаться

Некоторые родители устали от традиции дарить букеты и приносят цветы в горшках. Они считают, что так растение останется на память. "Может, это и практичнее, но это можно принести и отдельно в класс, если есть такое желание. Однако на 1 сентября первоклассники обычно идут с букетами, это традиция", – подчеркнула Татьяна Николаева.

Не рекомендуется дарить цветы с сильным ароматом, поскольку они могут вызвать головную боль и аллергию. К таким, например, относятся лилии. Кроме того, следует обращать внимание на расцветку растений и размер букетов.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Цветы точно не должны быть красного цвета, потому что он больше про романтику, про любовные отношения. Все остальное можно. Особенно если знаете, какие именно цветы любит учитель.

Также сам букет не должен выглядеть массивно и быть тяжелым. "Лучше не дарить цветы, которые тяжело держать в руках. Важно помнить, что за ними надо ухаживать: каждый день подрезать, менять воду", – уточнила Альбина Холгова.

Эксперты сошлись во мнении, что подарок не должен быть слишком выдающимся и предполагать, что педагог продолжит им пользоваться долгие годы, вспоминая класс. Такой формат презентов больше уместен, например, на день рождения.

