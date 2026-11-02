Маркетолог Анфиногенов объяснил, почему "Литературные рейвы" надо поддерживать

"Литературный рейв", который прошел в Российской государственной библиотеке (РГБ) 31 октября, вызвал споры в соцсетях. Часть пользователей поддержала вечеринку, остальные же поставили под сомнение ее соответствие историческим залам. Подробности – в материале Москвы 24.
Диджеи и перформансы по мотивам книг
Фото: threads.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/darivkina; iamnovlkov
Кадры с "Литературного рейва" в РГБ, который организовало одно из российских издательств 31 октября, спровоцировали культурную дискуссию в Сети.
Читальный зал № 3, где снимали известную сцену для фильма "Москва слезам не верит", превратился в техносцену с красной подсветкой. В самом центре зала стоял диджейский пульт, украшенный книгами, а на лестницах, где еще на днях нужно было замедлять шаг, танцевали гости. По их отзывам, вечеринка длилась с 18:00 до 23:00 и была полностью безалкогольной. При этом на площадке работали кафе, где можно было перекусить.
Организаторы заявили, что событие было призвано привлечь молодую аудиторию к литературе. Для этого в Ленинке сделали три танцпола, а в интерьерах разместились пространства для фотосъемки и книжный развал. Одним из ключевых событий стал перформанс "Писатель за стеклом", который позволил понаблюдать за созданием книги в реальном времени: от зарождения идеи и пробы пера до формирования авторского стиля.
Одни пользователи поддержали событие, заявив, что фанаты литературы и рейвов просто собрались культурно потанцевать в историческом месте.
Однако были те, кто такой формат не оценил. В частности, критики указали на несоответствие вечеринки статусу главной библиотеки страны.
"Я не ханжа, но явно место с такой историей не для этого. Там лишний раз дышать боишься, насколько мурашки от места, а тут...", "надеюсь, столы из дерева и эти уютные зеленые лампы не убили. Заводы – идеальное место для рейва, но не читальный зал с хрупкими предметами", "я люблю рейв и техно, люблю библиотеку, но это просто нонсенс, как балет в вагоне метро или брейк-данс на грядке", – поделились мнением комментаторы.
Высказалась о литературной вечеринке и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она назвала мероприятие странным, усомнилась в его целесообразности и поинтересовалась, как именно организаторы контролировали сохранность древних книг и исторических помещений.
В администрации библиотеки рассказали Пятому каналу, что рейв прошел в основном здании, которое не относится к зоне хранения книжных фондов.
"Эти помещения рассчитаны на массовое пребывание людей и отвечают всем нормам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объекта", – заявили в администрации.
Кроме того, организаторы уточнили, что все гости сделали перед мероприятием читательские билеты.
Также представители Ленинки подчеркнули, что площадку посетили интеллигентные и интересующиеся люди. По их словам, синтез музыки и литературы вызвал у гостей особый интерес.
"Объединение на уровне перформанса"
О положительном влиянии таких мероприятий высказался в разговоре с Москвой 24 и независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. По его словам, на сегодняшний день подобные творческие миксы проводят регулярно и это необходимо поддерживать.
По словам специалиста, раньше литература и современная музыка существовали отдельно друг от друга и целевые аудитории у них были совершенно разными.
Как отметил эксперт, это отличный формат для тех, кто увлекается искусством, но при этом хочет разобраться в надеждах и чаяниях современной молодежи. При этом сами зумеры ищут себя в новых проявлениях и через искусство пытаются понять, чем увлекались предыдущие поколения.
Во время таких мероприятий люди переключаются на нестандартные форматы, где хрестоматийное и классическое сплетено с современностью. В таком случае рейв отвечает запросам обеих сторон, подчеркнул Анфиногенов.
Филолог, культуролог и писатель Николай Жаринов заявил в разговоре с Москвой 24, что подобные события являются попыткой популяризировать чтение, однако это противоречит самому процессу.
По словам писателя, смешивать процесс чтения с электронной музыкой и перфомансами невозможно, поскольку сторонние факторы лишь отвлекают посетителей от книги.
В свою очередь, маркетолог Игорь Новиков уточнил в разговоре с Москвой 24, что, если бы подобные рейвы проводили, например, молодежные библиотеки, вопросов бы не возникло. Их задача – привлечение внимания к чтению и культуре, в то время как основная миссия РГБ – сохранение данных о фонде русской литературы.
Однако люди, которые хотели бы что-то узнать именно о литературе, скорее всего, получат это в недостаточном объеме, добавил Новиков.