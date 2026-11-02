Маркетолог Анфиногенов объяснил, почему "Литературные рейвы" надо поддерживать

"Литературный рейв", который прошел в Российской государственной библиотеке (РГБ) 31 октября, вызвал споры в соцсетях. Часть пользователей поддержала вечеринку, остальные же поставили под сомнение ее соответствие историческим залам. Подробности – в материале Москвы 24.

Диджеи и перформансы по мотивам книг

Фото: threads.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/darivkina; iamnovlkov

Кадры с "Литературного рейва" в РГБ, который организовало одно из российских издательств 31 октября, спровоцировали культурную дискуссию в Сети.

Читальный зал № 3, где снимали известную сцену для фильма "Москва слезам не верит", превратился в техносцену с красной подсветкой. В самом центре зала стоял диджейский пульт, украшенный книгами, а на лестницах, где еще на днях нужно было замедлять шаг, танцевали гости. По их отзывам, вечеринка длилась с 18:00 до 23:00 и была полностью безалкогольной. При этом на площадке работали кафе, где можно было перекусить.

Организаторы заявили, что событие было призвано привлечь молодую аудиторию к литературе. Для этого в Ленинке сделали три танцпола, а в интерьерах разместились пространства для фотосъемки и книжный развал. Одним из ключевых событий стал перформанс "Писатель за стеклом", который позволил понаблюдать за созданием книги в реальном времени: от зарождения идеи и пробы пера до формирования авторского стиля.



Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Одни пользователи поддержали событие, заявив, что фанаты литературы и рейвов просто собрались культурно потанцевать в историческом месте.





пользовательница Сети Было очень круто. Я не считаю, что это как-то оскверняет библиотеку. Обожаю книги и хожу в Ленинку часто, а еще люблю электронную музыку. Круто, что это можно совместить.

Однако были те, кто такой формат не оценил. В частности, критики указали на несоответствие вечеринки статусу главной библиотеки страны.

"Я не ханжа, но явно место с такой историей не для этого. Там лишний раз дышать боишься, насколько мурашки от места, а тут...", "надеюсь, столы из дерева и эти уютные зеленые лампы не убили. Заводы – идеальное место для рейва, но не читальный зал с хрупкими предметами", "я люблю рейв и техно, люблю библиотеку, но это просто нонсенс, как балет в вагоне метро или брейк-данс на грядке", – поделились мнением комментаторы.

Высказалась о литературной вечеринке и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она назвала мероприятие странным, усомнилась в его целесообразности и поинтересовалась, как именно организаторы контролировали сохранность древних книг и исторических помещений.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Не вынесли ли что-то под шумок? Минкультуры как на это смотрит? Нельзя же так безответственно относиться к культурному наследию.

В администрации библиотеки рассказали Пятому каналу, что рейв прошел в основном здании, которое не относится к зоне хранения книжных фондов.

"Эти помещения рассчитаны на массовое пребывание людей и отвечают всем нормам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объекта", – заявили в администрации.

Кроме того, организаторы уточнили, что все гости сделали перед мероприятием читательские билеты.





администрация РГБ Если вас ввело в заблуждение слово "рейв", то просто рекомендуем обратить внимание на то, что он был именно литературным.

Также представители Ленинки подчеркнули, что площадку посетили интеллигентные и интересующиеся люди. По их словам, синтез музыки и литературы вызвал у гостей особый интерес.

"Объединение на уровне перформанса"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

О положительном влиянии таких мероприятий высказался в разговоре с Москвой 24 и независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. По его словам, на сегодняшний день подобные творческие миксы проводят регулярно и это необходимо поддерживать.

По словам специалиста, раньше литература и современная музыка существовали отдельно друг от друга и целевые аудитории у них были совершенно разными.





Александр Анфиногенов независимый эксперт FMCG-рынка Во время таких мероприятий происходит объединение на уровне перформанса. На стыке разных возрастов, культур и ожиданий рождается нечто новое. Оно сопровождается историей, литературой и добавляется актуальными для молодежи формами самовыражения.

Как отметил эксперт, это отличный формат для тех, кто увлекается искусством, но при этом хочет разобраться в надеждах и чаяниях современной молодежи. При этом сами зумеры ищут себя в новых проявлениях и через искусство пытаются понять, чем увлекались предыдущие поколения.

Во время таких мероприятий люди переключаются на нестандартные форматы, где хрестоматийное и классическое сплетено с современностью. В таком случае рейв отвечает запросам обеих сторон, подчеркнул Анфиногенов.

Филолог, культуролог и писатель Николай Жаринов заявил в разговоре с Москвой 24, что подобные события являются попыткой популяризировать чтение, однако это противоречит самому процессу.





Николай Жаринов филолог, культуролог, писатель Чтение – это всегда уединение, индивидуальное погружение. Безусловно, когда-то в середине XIX века был популярен формат публичных чтений, однако те мероприятия посвящали литературе. Сейчас же другая история.

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

По словам писателя, смешивать процесс чтения с электронной музыкой и перфомансами невозможно, поскольку сторонние факторы лишь отвлекают посетителей от книги.

В свою очередь, маркетолог Игорь Новиков уточнил в разговоре с Москвой 24, что, если бы подобные рейвы проводили, например, молодежные библиотеки, вопросов бы не возникло. Их задача – привлечение внимания к чтению и культуре, в то время как основная миссия РГБ – сохранение данных о фонде русской литературы.





Игорь Новиков маркетолог Если бы то же самое было в доме культуры или в книжном магазине, посетители, которым интересно событие, пришли бы и туда. Целевая аудитория таких событий – прежде всего любители электронной музыки и гости города, которым любопытно увидеть то, чего нет в их населенном пункте.

Однако люди, которые хотели бы что-то узнать именно о литературе, скорее всего, получат это в недостаточном объеме, добавил Новиков.

