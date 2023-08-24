Синоптик рассказала о погоде 1 сентября в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

1 сентября в столице не ожидается дождей, в дневное время столбики термометров покажут до 25 градусов, а в ночное – до 14 градусов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на метеоролога Татьяну Позднякову.

"Однако какая погода будет 1 сентября, пока лишь остается догадываться, так как в силу переменчивости температурного режима вывести точные показатели сложно", – поделилась она.

По словам синоптика, до конца лета солнце в городе будет часто сменяться дождем. Уже 30 августа жители Москвы ощутят приближение осени, так как днем температура резко упадет до 20 градусов, ночью прогнозируется 16 градусов.

В этот день ожидается пасмурная погода, сильный дождь и гроза. При этом 31 августа тоже не порадует жителей теплом и солнцем. Прогнозируется пасмурная погода, столбики термометра днем покажут 23–25 градусов.

До этого глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в столицу пришла ранняя осень. Синоптик отмечал, об этом свидетельствуют дожди и температура, которая опустилась 23 августа до 16 градусов. Ветер в этот день был северо-западных направлений.

Синоптики спрогнозировали дожди в Москве до конца недели